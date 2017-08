Silves assinala Dia do Município com homenagem a personalidades e atletas

Connect on Linked in

Passados que estão 828 anos sobre a conquista da cidade, Silves assinala no próximo dia 3 de setembro o Dia do Município. Do programa de atividades, que tem início a 2 de setembro, fazem parte o 8º aniversário do Museu do Traje e das Tradições, a sessão solene de assinatura de um protocolo com a Federação Portuguesa de Natação, assim como uma homenagem a personalidades e a atletas medalhados do concelho e o 27º aniversário do Museu Municipal de Arqueologia de Silves.

Por forma a dar a conhecer este espaço a todos os visitantes, no dia do seu aniversário, dia 2 de setembro, o Museu Municipal do Traje e das Tradições, em São Bartolomeu de Messines, estará de portas abertas entre as 10h00 e as 13h00 e das 14h00 às 18h00.

No dia 3 de setembro, tal como referido, o município de Silves irá celebrar, pelas 10h00, um protocolo com a Federação Portuguesa de Natação, no qual a autarquia adere ao programa Portugal a Nadar. A cerimónia prosseguirá com uma homenagem a personalidades do concelho que se distinguiram no ano 2017 e a cerca de uma centena e meia de atletas medalhados que se distinguiram ao longo do ano nas respetivas modalidades.

Neste domingo assinala-se, também, o 27º aniversário do Museu Municipal de Arqueologia de Silves, com entradas gratuitas e visitas acompanhadas, das 10h00 às 12h30 e as 13h30 às 16h30.

JA