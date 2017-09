Silves aposta na divulgação da herança árabe-islâmica

Print This Post

A Câmara de Silves e o Centro de Estudos Luso Árabes de Silves (CELAS) assinaram, na semana passada, o protocolo que prevê a utilização da Casa da Cultura Islâmica e Mediterrânica (CCIM) por esta associação, em regime de comodato, com a duração de dez anos.

“Esta cedência da utilização gratuita e temporária tem como objetivo permitir que o CELAS tenha um espaço para a realização de iniciativas, eventos e atividades culturais e científicas (exposições, conferências, debates, colóquios, workshops, espetáculos, cursos, quer de língua árabe, quer de outras temáticas ligadas ao conhecimento do islamismo) abertas aos munícipes e público em geral, sobretudo no que concerne ao estudo e divulgação da herança árabe-islâmica de Silves, do Al-Andalus e dos países árabes, servindo este espaço como sua sede”, adianta a autarquia.

Através deste acordo, a associação fica obrigada à realização, no mínimo, de seis atividades culturais ou científicas por ano, no domínio da história e da cultura luso-árabe.

“O objetivo do município é garantir que a CCIM possa vir a ter, para além das iniciativas da autarquia, um complemento à sua programação regular, que possa ser criativa e diversificada, despertando o interesse do público em geral, promovendo a imagem deste espaço e do património cultural da cidade de Silves, tanto a nível regional, como nacional”, remata a câmara municipal.

Para além das atividades, o CELAS vai fazer a edição da revista científico-cultural “Xarajib” e outras publicações sobre a cultura árabe, bem como a tradução de obras árabes, no CCIM.

