Silves, Albufeira, Lagoa, Culatra e Tavira “sentam” Portugal à mesa

No próximo sábado, dia 7 de abril, serão conhecidas as 49 pré-finalistas das “7 Maravilhas à Mesa”. A região algarvia está representada por várias mesas que prometem fazer crescer água na boca, a última das quais apresentada por Silves. Albufeira, Lagoa, Ilha da Culatra e Tavira são as outras candidatas que vão mostrar o melhor do Algarve em termos gastronómicos e não só

No dia 7 de abril serão divulgadas as 49 mesas pré-finalistas das “7 Maravilhas à Mesa”, um concurso que desafia os portugueses a encontrar este ano a “mesa de Portugal”. A ideia é aliar gastronomia, vinhos, azeites e roteiros turísticos de cada região, sendo que a organização já recebeu cerca de duas centenas de candidaturas de todo o país, oriundas de municípios, freguesias, restaurantes, alojamentos turísticos, associações e confrarias, das quais sairá a lista das 49 pré-finalistas.

Depois de os municípios de Albufeira e Lagoa, da união de freguesias de Faro (Ilha da Culatra) e de uma unidade hoteleira em representação de Tavira terem apresentado as suas candidaturas ao concurso “7 Maravilhas à Mesa”, o município de Silves também avançou na semana passada com uma proposta ao programa. “Silves: Da Serra ao mar” é o nome da mesa com a qual a autarquia silvense candidata-se ao concurso.

“A mesa apresentada pretende materializar os produtos, tradições e cultura gastronómicas locais do concelho de Silves”, explica Rosa Palma, presidente da autarquia…

Nuno Couto|Jornal do Algarve