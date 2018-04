Silves acolhe prova de primavera da “Corrida das 4 Estações”

Connect on Linked in

Com partida marcada para as 9h00, terá lugar no próximo dia 7 de abril, junto ao complexo das piscinas municipais de Silves, a prova de primavera da “Corrida das 4 Estações”.

A iniciativa é aberta a toda a população e apresenta duas vertentes, uma de corrida com 10 quilómetros e outra de marcha com cinco quilómetros. As inscrições já estão a decorrer e podem ser efetuadas no portal da autarquia até ao dia 6 de abril.

Esta ação é dinamizada pela Câmara Municipal de Silves e Centro de Marcha e Corrida e conta com o apoio do IPDJ, junta de freguesia de Silves, bombeiros voluntários de Silves, ADECT e Atletis.

Recomenda-se que todos os participantes possam estar munidos de equipamento e ténis confortáveis e água para hidratar durante a marcha.

