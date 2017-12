Silves: A história de um revolucionário algarvio contada em livro

A biblioteca municipal de Silves recebe, na próxima sexta-feira, dia 15 de dezembro, pelas 21h30, a apresentação da obra “Revolucionário Improvável”, de Pedro C., com entrada livre.

O livro, que conta a história de um revolucionário antifascista algarvio, será apresentado pelo autor, natural de Tunes, e conta com a presença do biografado João Martins (Cristina) e outros.

Editada pela Âncora Editores, esta é uma obra que contém factos inéditos e que “procura clarificar mitos e outras ‘verdades’ relativas à Operação Vagô comandada por Palma Inácio”.

Segundo a sinopse do livro, esta é a “história de um revolucionário antifascista algarvio, nascido nos arredores de Tunes, que aos 19 anos saiu do país exilando-se em Paris, depois Londres e Bruxelas, a fim de integrar o grupo de revolucionários que, a partir do exterior, combatiam o regime salazarista. Esteve fora do país cerca de 50 anos, dos quais dedicou 20 à luta armada. Esteve longos anos ao lado de Palma Inácio e do capitão Henrique Galvão, tendo, entre outras ações, participado no célebre desvio do avião da TAP em 1961 com Camilo Mortágua, Amândio Silva, entre outros. Hoje com 82 anos de idade, regressou ao seu Algarve onde recordou a sua história revolucionária aqui condensada neste livro”.

O produto das vendas deste livro será doado a instituições de solidariedade social, por opção de João Cristina.

