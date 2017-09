Sheik árabe visita Silves para conhecer monumentos e “debater ideias”

Connect on Linked in

O sheikh Abdulaziz bin Ali Al Nuaimi, o “Green Sheikh” dos Emirados Árabes Unidos, está esta terça-feira de visita a Silves, tendo sido recebido no salão nobre dos paços do concelho pela presidente da câmara, Rosa Palma.

A comitiva real, que veio a Silves a convite do Centro de Estudos Luso-Árabes de Silves (CELAS), visitará a cidade ao longo do dia, aproveitando para “conhecer alguns dos monumentos e para debater algumas ideias que poderão ser uma base de trabalho futuro”.

A autarca de Silves, ao dar as boas vindas ao membro da família real Ajman, salientou a riqueza do concelho de Silves e do seu território, rico em diferentes habitats e deu a conhecer algumas das preocupações da autarquia no que toca à preservação do meio ambiente, nomeadamente com o envolvimento em projetos charneira, como o do Centro de Reprodução do Lince Ibérico, localizado no concelho e apoiado pela autarquia. Destacou, igualmente, a herança comum que une todos os povos árabes e os silvenses, herdeiros de um passado histórico profundamente ligado à cultura muçulmana.

Acompanhado de uma vasta comitiva de altos quadros, ligados a área distintas, como a medicina estética, os media, a banca e os investimentos, o sheikh, que tem um profundo interesse pelos temas ligados à preservação do meio ambiente, manifestou o seu apreço pela cultura portuguesa e pela beleza de todo o país, em particular da cidade de Silves.

Preocupado com a educação dos mais jovens, mostrou o desejo de poder colaborar com a autarquia no sentido de poder aprofundar laços e implementar projetos. “Aquilo que mais nos liga é o facto de sermos todos seres humanos”, afirmou nas breves palavras que dirigiu aos presentes na receção oficial.

Líder global, ambientalista e ativista social nos países do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) bem como em todo o mundo árabe, presidente da Al Ihsan Charity Association, o trabalho do sheikh Abdulaziz bin Ali Al Nuaimi é apontado como um catalisador de jovens, já que através das suas apresentações feitas em todo o mundo, tem contribuído para esclarecer e mudar mentalidades, sendo um agente de mudança e tendo dado fortes contributos para a definição de um planeamento ambiental e estratégia de longo prazo sobre sustentabilidade nos Emirados Árabes Unidos.

