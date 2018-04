Sete passeios para dar a conhecer o património de Vila Nova de Cacela

Connect on Linked in

Organização do ciclo “Passos Contados” promete novas experiências. A 12.ª edição começa este domingo e decorre até outubro com passeios temáticos, guiados, para todos os gostos

DOMINGOS VIEGAS

O ciclo de passeios pedestres de interpretação da paisagem, “Passos Contados”, que se realiza anualmente, desde há 12 anos, na freguesia de Vila Nova de Cacela, concelho de Vila Real de Santo António, começa já este domingo e decorre até outubro com sete novas propostas, uma por mês.

Mais uma vez estarão em destaque as experiências de interpretação e descodificação das paisagens culturais, os seus valores culturais e elementos patrimoniais. “Trata-se de uma forma diferente e estimulante de conhecer o nosso património, conversando com os orientadores dos percursos e numa relação próxima com a natureza”, explica a organização, que está a cargo do Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela (CIIPC), pertencente à Câmara de Vila Real de Santo António.

A primeira experiência proposta é um percurso pela Mata de Santa Rita, este domingo, com o engenheiro florestal Norberto Santos, onde os participantes poderão ficar a conhecer a história e o valor ambiental daquela área florestal. O ponto de encontro é às 09h30, junto à antiga escola primária da aldeia de Santa Rita.

Para o mês de maio (dia 12) está agendado um passeio na natureza, que inclui “oficina” de plantas medicinais, com o naturopata João Beles. O objetivo é procurar plantas medicinais e ensinar as suas aplicações na saúde. Os participantes têm que comparecer às 15h00 em Santa Rita.

Em junho o passeio será no dia 10 e terá como tema “Pirataria e Defesa da Costa no Sotavento Algarvio”. O guia será o historiador Fernando Pessanha, que explicará como funcionavam aquelas atividades ilícitas há vários séculos, e o ponto de encontro é às 09h30 em Cacela Velha (no centro da aldeia, junto à cisterna).

No dia 14 de julho, durante o passeio “Muçulmanos e Cristãos em Cacela Medieval”, as arqueólogas Cristina Garcia e Maria João Valente, bem como o antropólogo físico Hugo Cardoso, darão a conhecer os resultados da nova campanha arqueológica no Sítio do Poço Antigo e a presença de muçulmanos e cristãos na Cacela medieval. Os interessados em participar devem reunir-se às 18h00 em Cacela Velha.

Depois, em agosto (dia 25) o tema será “A Água nos Contos e Lendas da Nossa Tradição Oral”. Este passeio será guiado pela contadora Adelaide Fonseca e o percurso inclui passagem por fontes, poços e noras. O ponto de encontro é às 21h00 em Santa Rita.

Os últimos dois passeios do ciclo deste ano também têm início marcado na localidade de Santa Rita e ambos às 09h30. O primeiro, a 23 de setembro, promete descobrir a cal, a cor e os ornamentos nas platibandas algarvias, com a arquiteta Marta Santos, enquanto o último, a 14 de outubro, é um percurso sobre a azeitona, o olival e o azeite no sotavento algarvio, com a engenheira hortofrutícola Ana Arsénio.

A organização aconselha os participantes a levar merenda, cantil com água, calçado confortável, roupa leve, chapéu e protetor solar para os passeios diurnos, bem como roupa quente, calçado confortável e lanterna, para os passeios noturnos. As inscrições custam 3 euros (mais 2 euros no passeio de maio que inclui oficina) por pessoa e devem ser efetuadas por telefone (281 952 600) ou por e-mail ([email protected]), deixando nome e contacto, com alguma antecedência já que há número limite de participantes.