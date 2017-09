Sete famílias carenciadas ganham nova casa em Lagoa

Print This Post

A Câmara de Lagoa entregou, na semana passada, sete fogos a famílias carenciadas nos bairros municipais de Porches e Poço Partido.

O presidente da autarquia, Francisco Martins, fez a entrega das chaves a cada um dos contemplados – que estavam visivelmente emocionados por esta nova fase da vida –, dizendo estar satisfeito com a atribuição, embora lamente “o tempo que estes processos duram, mas as normas existem e não podem ser ultrapassadas”.

O autarca de Lagoa deu ainda os parabéns aos selecionados e deixou uma palavra aos que desta vez não o foram, assegurando que “este executivo continuará a trabalhar para que num futuro próximo essas condições sejam uma realidade”.

A atribuição – por concurso de classificação – dos sete fogos de habitação social, em regime de arrendamento apoiado (seis no bairro municipal de Porches e um no bairro municipal Jacinto Correia, no Poço Partido) foi realizada após avaliação, caraterização e classificação de um total de 64 candidaturas.

A seleção das sete famílias foi feita tendo em conta as condições de habitabilidade das residências dos candidatos, a situação socioeconómica do agregado familiar, assim como situações especiais, nomeadamente deficiências com incapacidade e situações de saúde crónica.

As habitações agora entregues, integradas nos bairros sociais existentes do concelho de Lagoa, foram todas recuperadas e equipadas pela câmara municipal.

JA