Seniores de Silves levam ao palco “O Passado e o Presente”

O Grupo de Teatro Sénior de Silves vai apresentar um espetáculo, esta quinta-feira, 14 de setembro, pelas 21h00, no Teatro Mascarenhas Gregório.

O grupo levará à cena a peça “O Passado e o Presente”, que foi estreada no passado dia 10 de junho, no mesmo espaço, por ocasião do encerramento das atividades do ano 2016/2017 de todos os grupos de teatro sénior do concelho, projeto desenvolvido pelo município de Silves, desde 2014, tendo já sido apresentadas diversas obras pelos vários grupos existentes nas freguesias onde existem os polos de educação ao longo da vida.

JA