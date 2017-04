Semana da Ria Formosa promete dezenas de atividades durante cinco dias

Connect on Linked in

A segunda edição da Semana da Ria Formosa, que irá ocorrer entre 2 e 6 de maio, terá este ano como temática um alerta para o efeito da poluição nos nossos habitats, nas espécies e, consequentemente, na saúde humana.

A Semana da Ria Formosa é uma iniciativa que visa difundir informação, estimular o conhecimento e práticas que possam incrementar a consciencialização e o reconhecimento dos valores presentes no território do Parque Natural da Ria Formosa e, assim, contribuir para a construção de uma consciência ecológica conducente à preservação do património natural e cultural desta área protegida.

A escolha do cavalo-marinho como símbolo deste evento visa alertar para a atual situação de declínio da sua população na Ria Formosa. Ao ser uma espécie indicadora da qualidade ambiental, funciona como um alerta para as ameaças ao sistema lagunar, onde muitas outras espécies enfrentam perigos diversos, seja por sobre exploração, seja por perda de habitat.

Programa diversificado

Durante aquela semana desenvolvem-se uma série de atividades dirigidas à comunidade escolar. Proporcionam-se aos jovens saídas de campo e diversas experiências de conhecimento dos valores naturais, para perceber como funcionam estações de tratamento de águas residuais, qual o destino dos nossos resíduos e como são tratados, e ainda atividades desportivas como a canoagem ou as caminhadas. O voluntariado ambiental volta também a estar presente nesta edição.

Existem outras atividades abertas ao público não escolar, nomeadamente no dia 2 de maio, dia do 39.º aniversário desta área protegida, acontecendo às 17h30 a abertura da exposição “O ciclo de vida do camaleão” com obras da pintora Manuela Leal, acompanhada por poemas dos Poetas do Guadiana, que, na abertura da exposição, irão presentear-nos com um momento de declamação.

No dia 4 de maio, às 16h00, poderemos assistir ao acendimento da chama dos jogos de Quelfes e início da Estafeta da Chama.

No Algarve Outlet, durante toda a semana decorrerá uma ação de recolha de eletrodomésticos e lâmpadas usadas com a presença de mascote e poderão ser visitadas exposições feitas por alunos dos nossos concelhos, Lix’Arte e Lixo no Algarve – Coastwatch.

No sábado, dia 6 de maio, o Centro de Educação Ambiental da Quinta de Marim – CEAM abre para mais um “Dia Aberto” com atividades para o público. Neste dia haverá oferta de passeios de barco, passeios de interpretação da natureza e de observação de aves (‘birdwatching’), tiro ao alvo, jogos, visitas à estação experimental de piscicultura, libertação de fauna recuperada, feirinha de artesanato, entre outras atividades.

Por último, e ainda integrado no programa do “Dia Aberto” haverá uma sessão pública de apresentação do projeto “Escolas Floresta: Aprendizagem integrada na natureza” às 16h00 no auditório do CEAM.

18 entidades envolvidas

A Semana da Ria Formosa é um projeto promovido pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, através do seu Departamento do Algarve e mais 17 entidades, unidas numa lógica de parceria e cooperação para divulgação da importância da Ria Formosa: câmaras municipais de Loulé, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António, serviços regionais da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, Agência Portuguesa do Ambiente, Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Universidade do Algarve, Autoridade Marítima do Sul, empresa Águas do Algarve, ALGAR, RIAS – Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens, Associação Almargem e os Centros de Ciência Viva do Algarve e de Tavira, às quais se juntam, neste ano a Quercus, o Algarve Outlet e o projeto “Jogos de Quelfes”.

No primeiro ano a Semana da Ria Formosa começou com atividades orientadas para as escolas, mas neste neste segundo ano foi alargada a outros intervenientes. O objetivo é envolver, progressivamente, todos os interessados pela Ria Formosa e criar um movimento alargado que divulgue os valores, os conflitos e a importância da articulação de esforços para a sua proteção.