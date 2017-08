Secretária de Estado do Turismo em Vila Real de Santo António

Connect on Linked in

A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, vai estar este sábado em Vila Real de Santo António para participar num debate que decorrerá no hotel Apolo, a partir das 10h30, e que tem como tema o turismo naquele concelho.

O evento é organizado pela candidatura socialista às próximas eleições autárquicas e pretende “aprofundar e dar a conhecer a dinâmica do Turismo verificada no país e compará-la à realidade do concelho”, explica a organização, acrescentando que o encontro contará com a participação de empresários ligados ao setor da hotelaria e restauração e do candidato socialista António Murta.