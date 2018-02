Seca é grave mas não vai falar água nas torneiras

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

As reservas de água para abastecimento público na região do Algarve permitem à empresa Águas do Algarve assegurar de forma contínua o abastecimento de água às populações, pelo menos, até ao início de 2019.

“O nosso país mantém-se em estado de ‘alerta’ e em estado de seca. Mas, felizmente, as reservas de água permitem-nos assegurar de forma contínua, com qualidade e quantidade, o abastecimento de água às populações, quer residentes quer as flutuantes, durante o corrente ano”, adianta, em comunicado, a empresa.

A Águas do Algarve explica que “a gestão que é efetuada logo nas origens é muito assertiva e eficiente, permitindo-nos um controlo equilibrado e eficiente deste recurso, com técnicos especializados e dedicados em permanência a esta questão”.

Com a disponibilização desta informação, a empresa responsável pelo tratamento e abastecimento de água nos 16 municípios da região pretende, “por um lado, descansar a população residente e turística para a disponibilidade que existe, quer em quantidade quer em qualidade, e, por outro, relembrar que se trata de uma situação para a qual não devemos dar azo ao desperdício e ao consumo exacerbado deste líquido tão precioso, sendo fundamental fazer um uso consciente do mesmo, para que o possamos continuar a ter a correr nas nossas torneiras”.

NC|JA