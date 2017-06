Saúde: Unidade de Terapia Familiar foi criada há dez anos

Connect on Linked in

A Unidade de Terapia Familiar do Algarve, tutelada pela Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, comemorou, esta semana, dez anos de atividade.

A UTF iniciou a sua atividade em 2007, surgindo como base de um projeto realizado por dois terapeutas familiares, os médicos Pedro Teigão e Alexandra Alvarez.

Com a criação deste serviço de saúde público, único a nível estatal vocacionado apenas para a terapia familiar e de casais, o objetivo centrava-se em dar uma resposta institucional, oferecendo uma consulta destinada a atender famílias em crise, e ao dispor de médicos de família das USF e UCSP, do Distrito de Faro.

Atualmente, coordenada por Pedro Teigão, a UTF conta já com um conjunto de cerca de 750 famílias e casais ajudados. Sempre com a máxima confidencialidade, trabalhando com aquilo que as famílias levam para as consultas de modo a fazer acreditar que têm as capacidades para ultrapassar os seus problemas.

Estas consultas são confidenciais, sem custos e os utentes podem ser referenciados pelo seu médico de família ou autorreferenciarem-se através de e-mail.

A UTF Algarve possui instalações próprias, situadas numa andar da ARS Algarve, em Faro, onde funciona igualmente a Direção Regional do Internado Médico de Medicina Geral e Familiar. O espaço dispõe de duas salas adjacentes, sendo uma para as sessões e a segunda para o visionamento direto das mesmas.

As instalações estão localizadas centralmente e dispõem de acessos diretos, possibilitando discrição às famílias.