São Brás: Quinta do Peral está há 10 anos ao serviço da educação ambiental

Inaugurada a 30 de janeiro de 2008, na antiga Escola Primária do Peral, em São Brás de Alportel, a Quinta do Peral tem na sua área, com cerca de 2.000 m2, uma oferta diversificada de espaços e atividades que convidam os seus visitantes a (re)descobrir os valores do campo e a colaborar nas tarefas quotidianas da vida na quinta.

Aqui, é possível dar de comer a animais, participar nas atividades da lavoura, nas hortas e no pomar, aprender a fazer compotas ou queijo. Para o efeito, a Quinta do Peral conta no seu recinto com o Centro de Interpretação, a horta pedagógica, a casa do forno, as casas dos animais, o cantinho da compostagem, o parque de merendas e o parque da alfarrobeira.

Com atividade particularmente intensa aos sábados, mediante um programa para as famílias, este centro de interpretação e educação ambiental tem ainda para oferecer a possibilidade de fazer passeios de burro.

Milhares de visitantes já passaram pela Quinta do Peral nestes dez anos de atividade e muitos tiveram oportunidade de conhecer, por exemplo, o xisto e o grauvaque da Serra do Caldeirão, o calcário e respetivos fósseis de amonite do Barrocal. Algumas rochas têm 380 milhões de anos! Os visitantes também ficaram a saber que o mar já banhou esta zona!

O Centro funciona ainda como o núcleo coordenador do trabalho do município na área da educação ambiental, com diversos projetos e ações.

Desde 2009, realiza anualmente projetos com as escolas como “O Sobreiro e a Cortiça”, a “Água fonte de Vida” e “O Ciclo do Pão” em que participam quatro turmas do Agrupamento José Belchior Viegas. Tem coordenado ainda o projeto “O Zoo vem à Escola” em parceria com o Jardim Zoológico de Lisboa, aproximando os alunos, inclusivamente os de educação especial, da rotina de imensas espécies animais, mediante transmissão em direto de imagens e partilha de conhecimentos e curiosidades.

A Quinta do Peral constitui também um dos polos de interesse turístico do município, atraindo centenas de visitantes e transmitindo a todos os que a visitam uma mensagem sobre a urgente necessidade de respeitar, defender e preservar o ambiente.

Mensagens que a Quinta do Peral leva muito a sério e, até, fora de portas, com visitas às escolas do concelho levando mensagens sobre a área ambiental e, desde 2016, também à Universidade Sénior de São Brás.