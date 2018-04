São Brás: PSD aplaude executivo socialista por ter tomado “posição forte” em relação ao CMR Sul

Connect on Linked in

O PSD de São Brás de Alportel congratulou-se com a decisão do atual executivo da câmara municipal por “ter finalmente tomado uma posição pública forte em relação ao estado a que chegou o Centro de Medicina de Reabilitação do Sul (CMR Sul)”.

“Finalmente, o executivo também se pronuncia contra esta situação, desde sempre identificada e alertada pelo PSD/SBA, ao acolher a iniciativa do vereador Bruno Sousa Costa de aprovar uma moção em reunião de Câmara que mostrasse a total discordância dos autarcas eleitos em São Brás de Alportel perante a situação dramática que o CMR Sul atravessa”, explicam os sociais democratas.

O PSD recorda que Bruno Sousa Costa alertou várias vezes para a “situação vergonhosa” pela qual o CMR Sul está a passar e para todas as promessas eleitorais feitas durante a campanha, as quais “não passariam disso”.

A comissão política social democrata lembra ainda que Bruno Sousa e Costa afirmou, em período pré-eleitoral, a sua discordância em relação ao modelo de gestão escolhido através da integração do CMR Sul no Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), que levaria à “perda de autonomia na gestão deste centro”, tornando-o “num mero apêndice do Hospital de Faro, deixando de cumprir a função para o qual está preparado e vocacionado”.

“O executivo são-brasense, ao associar-se a esta iniciativa do vereador e presidente do PSD/SBA, promovendo uma aprovação unânime da moção que agora veio a público, está a fazer o que Bruno Sousa Costa sempre defendeu: colocar os interesses dos são-brasenses à frente dos interesses partidários e, por isso, não podia a Comissão Politica do PSD/SBA deixar de mostrar o seu reconhecimento perante tal atitude”, concluem os sociais democratas.