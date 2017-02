São Brás: Mulheres convocadas para rastreio ao cancro da mama

Connect on Linked in

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, através do núcleo de rastreios oncológicos, está a promover a partir desta quarta-feira (8) e até 24 de fevereiro, o rastreio do cancro da mama, no centro de saúde de São Brás de Alportel, no âmbito do programa de rastreio do cancro da mama no Algarve.

“O exame é gratuito e é realizado a mulheres, com idades compreendidas entre os 50 e os 69 anos de idade, através de uma mamografia digital numa unidade móvel instalada junto ao centro de saúde, das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h30 (dias úteis)”, explicam os responsáveis.

Em caso de dúvida (e se ainda não recebeu a carta a convidá-la para a realização do exame), contacte o Núcleo de Rastreio da ARS Algarve através da linha de atendimento 289 88 99 12 (dias úteis das 10h00 às 12h00).

Este rastreio de base populacional, iniciou em setembro de 2005 e encontra-se na sexta volta.

O rastreio é efetuado com uma unidade móvel que percorre todos os concelhos do Algarve, efetuado em parceria com a Associação Oncológica do Algarve (AOA) e os hospitais da região, sendo a convocatória, referenciação, gestão e monitorização do programa efetuado pelo núcleo de rastreios da ARS Algarve.

NC|JA