São Brás folião volta a sair à rua para celebrar o Carnaval

Boa disposição, espontaneidade e tradição são os ingredientes do Carnaval Tradicional de São Brás de Alportel que na edição de 2018 tem como ponto alto o desfile de foliões e carros alegóricos no domingo.

O desfile sai à rua, pelas 15h00, na Avenida da Liberdade, que volta a ser o ponto de encontro destes festejos no coração do Algarve que unem a diversão à tradição.

A defesa das tradições do Entrudo renasce todos os anos neste carnaval tipicamente português, num apelo à folia e à criatividade individual ou em grupo de centenas de participantes que dão corpo ao corso carnavalesco de onde os visitantes têm garantida uma tarde divertida.

As brincadeiras, a sátira política e social aguçam a imaginação dos participantes de várias faixas etárias que se apresentam na “Avenida do Carnaval” são-brasense com disfarces, adereços, coreografias e carros alegóricos que brilham e convidam à brincadeira. Uma iniciativa promovida pelo Município, com o apoio das associações locais e grupos informais.

O Município entrega anualmente um apoio monetário às associações participantes que pretende ajudar a custear as despesas com a concretização dos carros e dos trajes. Para aceder a este apoio, as associações têm de preencher um formulário próprio, disponível no Gabinete do Munícipe ou no próprio dia do desfile, entre as 14h00 e as 15h00, no secretariado do desfile, localizado na Galeria Municipal.

No domingo, o aquecimento para o Desfile de Foliões e Carros Alegóricos começa logo na manhã pelas 10h00, com a já habitual Marcha-Corrida de Carnaval que este ano convida a conhecer a Fonte Férrea.

Neste período carnavalesco não faltam os animados bailes de máscaras. Na noite de sábado, 10 de fevereiro, o Futebol Clube Cabeça do Velho realiza o Baile de Entrudo e Concurso de Máscaras que será animado por David Brito.

Na noite de segunda-feira, pelas 21h00, o Museu do Trajo convida também a um pezinho de dança.

Em Dia de Entrudo, na terça-feira, dia 13, o Salão de Festas dos Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel acolhe os foliões que ainda tenham energia para o Chá Dançante de Carnaval que a Junta de Freguesia promove a partir das 15h00.