São Brás de Alportel: Um caso sério de romantismo

Neste mês de fevereiro, São Brás de Alportel é invadido pelo romantismo, com um programa recheado de iniciativas para celebrar o dia de S. Valentim, que se assinala esta quarta-feira, 14 de fevereiro.

A biblioteca municipal promoveu mais uma edição do concurso “A mais bela carta de amor” com as seções juvenil, dirigida a participantes dos 15 aos 20 anos, e sénior, dirigida a participantes com mais de 55 anos. O prazo para receção dos trabalhos a concurso encerrou no passado dia 9, tendo decorrido no final do mesmo dia a reunião de avaliação do júri a quem coube a difícil tarefa de avaliar estes textos impregnados de amor.

A carta de amor elaborada por Isabel Aresta mereceu a atribuição de uma Menção Honrosa, referente à Secção Sénior. Na Secção Júnior onde se registou um relevante aumento na quantidade dos trabalhos apresentados, deliberou o júri atribuir o Prémio de “Mais Bela Carta de Amor”, ex aequo, às autoras Margarida Brito e Catarina de Sousa Cunha; e atribuir também duas menções honrosas aos trabalhos apresentados por Hélder Graça e Ema Viegas Tomás.

As mais belas cartas de amor de 2018 serão apresentadas ao público no próximo dia 24 de fevereiro, durante o evento “Trovas e Serenatas na Fonte dos Amores”, que terá lugar na Fonte Nova (Antigo Lavadouro, em pleno Centro Histórico, numa tarde muito romântica, onde poderá desfrutar de música, contos e poesia, com momentos adoçados pela doçaria são-brasense “Miminhos de São Valentim”.

“Miminhos”

Os restaurantes do concelho estão a preparar menus especiais para o jantar especial de São Valentim, tão saborosos quanto românticos, e, até segunda-feira é possível saborear os “Miminhos de S. Valentim”, elaborados em pastelarias locais com fabrico próprio. Os miminhos são ideais para acompanhar um café ou um chá e aquecer os dias frios de fevereiro, em boa companhia.