São Brás de Alportel terá mais 500 mil euros para gastar em 2018

O Orçamento Municipal de São Brás de Alportel para 2018 foi aprovado, por maioria, pela Assembleia Municipal, com votos a favor do PS e as abstenções dos membros eleitos pelo PSD e CDS (que integraram em conjunto a coligação “São Brás Primeiro) e pela CDU. Serão 12.219.269 euros, que representam um aumento de cerca de 500.000 euros face ao orçamento de 2017.

“Uma gestão equilibrada e rigorosa, assente num cuidado planeamento dos investimentos, em prol da execução da estratégia de desenvolvimento do município, com eficiente gestão dos recursos financeiros da autarquia e com uso eficaz dos financiamentos comunitários através da apresentação de candidaturas ao Programa de Financiamento Portugal 2020, continuam a ser os princípios base da política financeira do município”, assegura o presidente Vitor Guerreiro.

A Segurança, a Proteção Civil e a Defesa da Floresta constituem, no seu conjunto, uma das áreas reforçadas em 2018, ano em que vai arrancar a execução do Contrato Local de Segurança , entrar em funcionamento a equipa de sapadores florestais municipais, assim como o Centro Regional de Formação de Bombeiros para o Fogo Urbano e uma nova ação na parceria com o Exército português que vai complementar a vigilância florestal com a abertura de aceiros.

O Desenvolvimento Económico é outro setor reforçado no orçamento municipal para 2018, com uma verba superior a um milhão de euros, com uma aposta clara no incremento do turismo, enquanto polo dinamizador da economia local e no incentivo ao empreendedorismo. A criação de uma área de serviço para autocaravanas, a criação do Centro de Incubação de Empresas e Empreendedorismo e o primeiro polo de ‘co-working’ jovem são alguns exemplos.

A Educação terá uma fatia de cerca de 400.000 euros para investir na melhoria do parque escolar, criação de espaços para as crianças com necessidades educativas especiais, aposta nas novas tecnologias e criação do Espaço Jovem.

A Saúde também tem um reforço de investimento, para intensificar as campanhas de promoção da vida saudável, adquirir e colocar em funcionamento uma nova Unidade Móvel de Saúde e para ampliar o Plano de Medidas de Apoio à Família. Na área da Solidariedade trambém será ampliado o investimento nos serviços e respostas sociais.

Na Cultura, a prioridade para 2018 assenta na manutenção da rede de equipamentos, enquanto o Desporto conta com mais de 350.000 euros para criar um complexo de padel e, também responder à manutenção de todos os equipamentos do Parque de Desporto Municipal. O apoio ao movimento associativo do concelho, nas áreas da cultura e do desporto continuará a ser um dos eixos predominantes do orçamento.

Destaque ainda para a execução do Plano de Ação para a Mobilidade Sustentável (PAMUS), no seio do qual será criado o novo terminal rodoviário, bem como do Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) para o centro histórico. O orçamento inclui ainda o reforço do investimento no plano de alargamento de saneamento aos diversos sítios do concelho.