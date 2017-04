Tochas Floridas: São Brás revive tradição da Procissão da Aleluia

Connect on Linked in

São Brás de Alportel prepara-se o Domingo de Páscoa, dia em que um “tapete” de flores vai cobrir as ruas e a procissão da ressurreição passa com tochas floridas envergadas pelos homens que gritam bem alto o refrão: “Ressuscitou como disse! Aleluia, Aleluia, Aleluia!”.

A grande celebração da Festa das Tochas Floridas está prestes a chegar a São Brás de Alportel com a famosa “Procissão da Aleluia”, o ponto alto das festividades desta época no concelho algarvio.

Esta secular manifestação de fé continua a ser protagonizada por homens que empunham tochas de flores, num percurso delineado por um tapete de flores, construído durante a noite pela comunidade local.

Depois de dias a colher flores nos campos, os munícipes reúnem-se durante a madrugada de Domingo de Páscoa para ornamentar as ruas que definem o caminho por onde vai passar a procissão, dando asas à criatividade, dedicação e perseverança, um contributo imprescindível para manter acesa a tradição da Páscoa no concelho são-brasense.

Milhares de turistas e filhos da terra

São Brás de Alportel prepara-se para receber os milhares de turistas que visitam o concelho nesta data especial, bem como os muitos filhos da terra que retornam a casa para visitar a família. A “Procissão da Aleluia” parte da Igreja Matriz por volta das 11h00, depois da eucaristia da ressureição, mas a Festa das Tochas Floridas prossegue durante todo o dia.

Desde manhã, no Largo de São Sebastião, pode visitar o delicioso “Encontro de Sabores” com as tentações desta quadra festiva. No adro da igreja, simultaneamente encontram-se artes e oficios tradicionais.

A “Tarde Cultural”, a partir das 15h30, leva à festa os petiscos e a música portuguesa e os sempre aguardados resultados dos concursos dos Jogos Florais e das Tochas. A animação musical da tarde fica a cargo do grupo “Os Mocês Marafados”, Rancho Folclórico da Velha Guarda e com a participação do artista Sérgio Rossi.

Com entrada livre, a Festa das Tochas Floridas é uma organização da Associação Cultural Sambrasense, Câmara Municipal e Paróquia de São Brás de Alportel, com o apoio da Junta Freguesia e de outras entidades locais.