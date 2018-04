São Brás de Alportel reforça posição contra a exploração de petróleo

Print This Post

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel aprovou, por unanimidade, uma moção contra a prospeção e exploração de hidrocarbonetos no Algarve e decidiu manifestar esta posição em sede da consulta pública para apreciação prévia de sujeição a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do projeto “Sondagem de Pesquisa Santola 1X”.

O Município de São Brás de Alportel reitera a sua posição já anteriormente manifestada, contra a prospeção e exploração de hidrocarbonetos no Algarve, considerando que estas atividades “colocam em causa a qualidade ambiental, a sustentabilidade do território e o futuro, que se pretende salvaguardar com uma clara aposta nas energias renováveis”.

“Prosseguir para a exploração de hidrocarbonetos, petróleo e gás, é prosseguir para a possibilidade de um eventual acidente ambiental, com perdas materiais e imateriais irreversíveis para o setor público e privado, constituindo-se como uma gravíssima ameaça para um território cujos valores naturais são a principal razão da sua potencialidade turística e o suporte da sua economia, num contexto em que todas as linhas orientadoras a nível nacional e da Europa perspetivam a valorização e utilização de energias limpas e renováveis e apontam no sentido da transição energética para uma economia sem emissões de CO2”, sublinham os eleitos municipais.

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel garante ainda que está empenhada na divulgação da consulta pública junto dos munícipes para que estes também possam exercer o seu direito a manifestar a sua posição sobre esta matéria, considerada determinante para o futuro do Algarve.