São Brás de Alportel: Jovens franceses ajudam na manutenção de quinta pedagógica

Connect on Linked in

Uma equipa de estudantes franceses está a participar nos trabalhos de manutenção do Centro de Interpretação e Educação Ambiental de São Brás de Alportel – “A Quinta do Peral”.

Os trabalhos em curso, até ao final de julho, incluem o tratamento e pintura das paredes da quinta pedagógica, do mobiliário de jardim e dos equipamentos existentes neste espaço e estão a ser desenvolvidos por quatro estudantes técnico profissionais franceses, em conjunto com dois técnicos da autarquia de São Brás de Alportel.

A equipa de estudantes franceses chegou por via do programa de intercâmbio Mobility Activity Experience (MAE), com base no programa Erasmus, mediante uma parceria com o Município de São Brás de Alportel enquanto entidade de acolhimento.

Os trabalhos executados ao longo de três semanas vão permitir a renovação e melhorias na Quinta do Peral, espaço visitado anualmente por milhares de jovens e adultos, do concelho e da região.