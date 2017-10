São Brás de Alportel acolhe a Feira de Outono – Jardins em Clima Mediterrânico

Connect on Linked in

O Museu do Trajo acolhe este sábado, 28 de outubro, a Feira de Outono – Jardins em Clima Mediterrânico. Um evento que dá a conhecer o mundo dos jardins em clima mediterrânico, com um espaço de mostra e venda de plantas, bem como apresentação de fotografias, e realização de palestras e outras atividades, que vão decorrer entre as 11h00 e as 16h00.

“Espécies do Barrocal com valor ornamental” é o tema que inaugura o período de palestras e será apresentado, a partir das 11h30, por Ricardo Canas, da Universidade do Algarve.

“O seu jardim e casa mais seguros dos incêndios” é o tema da palestra proferida por José Filipe, pelas 13h00, enquanto o naturopata João Beles apresentará uma palestra sobre Jardins Medicinais, a partir das 14h30.

Natureza e arte é uma ligação ancestral que também tem lugar nesta feira com o workshop “Impressão com a natureza” dirigido pela artista Rachel Ramirez. Esta atividade consiste na criação de impressões em papel a partir diretamente da natureza e dos seus diversos elementos.

No recinto há ainda oportunidade para comprar árvores, plantas, sementes e bolbos adaptados ao clima local, livros especializados e produtos biológicos.

Os visitantes têm, portanto, uma oportunidade interessante para conhecer mais sobre o mundo dos jardins em clima mediterrânico e obter aconselhamento especializado sobre jardinagem.

A entrada é gratuita para menores de 16 anos e para maiores de 16 anos o ingresso é feito por um euro.

Este evento é uma organização da Associação para os Jardins em Clima Mediterrânico, com o apoio do Museu do Traje e do Grupo de Amigos do Museu do Traje de São Brás de Alportel e pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel.

