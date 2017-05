Salir prepara-se para mais uma Festa da Espiga

Connect on Linked in

A 25 de maio, Dia do Município de Loulé, Salir revive a sua principal tradição – a Festa da Espiga – que este ano assinala a sua 50.ª edição desde que, a 23 de maio de 1968, foi criada por José Viegas Gregório.

A Câmara Municipal de Loulé, em parceria com a Junta de Freguesia de Salir, propõe três dias de festa, com muita música, artesanato, desporto gastronomia, para além do emblemático desfile etnográfico.

O evento arranca no feriado municipal, pelas 09h00, com um Passeio de BTT e Passeio Pedestre “Trilhos da Espiga”, que irão permitir aliar a atividade física ao contacto com a natureza e as belas paisagens da freguesia.

As tasquinhas com manjares e petiscos serranos e a exposição de produtos regionais que por estes dias vão estar na principal artéria da vila abrem portas às 13h00.

O momento alto do programa acontece a partir das 15h00, com o desfile etnográfico em representação de toda a atividade agrícola e artesanal da freguesia, em parte que se encontra em vias de extinção, desde as sementeiras, mondas, ceifas, debulhas, fabricação de pão, apanha do medronho e destilação, apicultura e extração de cortiça, o varejo do figo, amêndoa e alfarroba, artesanato de linho, lã, palma, esparto, cestaria de verga.

Os participantes irão trabalhar “ao vivo e a cores”, ao mesmo tempo que poetas populares irão declamar os seus poemas feitos de improviso, com mensagens dirigidas aos responsáveis municipais, em jeito de pedido para determinadas intervenções na freguesia.

O Rancho Folclórico “As Mondadeiras das Barrosas” e o Grupo Etnográfico da Serra do Caldeirão (Cortelha) juntam-se ao desfile, com uma atuação a partir das 18h30.

A música dos Artesãos da Música, o baile tradicional com Fábio Lagarto e a atuação do artista Emanuel irão animar a noite salirense.

No segundo dia de festejos, 26 de maio, a tarde é dedicada aos idosos, com uma Tarde Sénior, com baile tradicional e lanche, atuação do grupo de teatro juvenil Espaço K com a peça “Em alerta para não lhe acontecer” e a atuação do acordeonista Francisco Saboia.

O desfile etnográfico irá realizar-se neste dia numa versão noturna, que acontece a partir das 20h00. A partir das 22h30, a jovem fadista Raquel Tavares sobe ao palco para um concerto onde vão estar também fadistas locais (André Catarino, Filipa Nobre, Miguel Camões Martins e Beatriz Cavaco). Gonçalo Tardão anima o baile tradicional a partir da meia-noite.

No encerramento da 50.ª edição da Festa da Espiga, a 27 de maio, o dia será dedicado sobretudo aos mais novos. A partir das 14h00, decorrem atividades para as crianças: II Torneio de Futebol “Os Espiguinhas”, Tarde das Espiguinhas (animação e muitas surpresas), jogos infantis, lanche infantil e desfile “Miss e Mister Espiguinha”.

A partir das 18h30, o músico Afonso Dias vai animar o ambiente. E às 22h00, Sam Alone & The Gravediggers dão um concerto que irá anteceder o espetáculo final com os Blasted Mechanism, a partir das 23h30. Já depois da meia-noite, o Le DJ Solitaire faz as despedidas da Festa da Espiga.

Todas as iniciativas têm entrada livre.