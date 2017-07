“Salir do Tempo” recria período da Reconquista durante três dias

Connect on Linked in

A partir desta sexta-feira e até domingo, a vila de Salir, concelho de Loulé, recua ao período da reconquista aos mouros para três dias de recriação histórica tendo como cenário aquela que foi uma das praças-fortes de então.

“Salir do Tempo” propõe um programa variado onde não irão faltar cortejos, torneios de armas, teatro, gastronomia, jogos tradicionais, música, artes circenses e muito mais, tudo com o enquadramento histórico do Reinado de D. Afonso III.

Serão vários os momentos recriados ao pormenor, desde as cenas bélicas até os períodos de paz onde a vivência quotidiana será reproduzida por centenas de figurantes. Reis, cavaleiros, escudeiros, gente do povo, do clero e da nobreza, damas de boa e má fama, bailarinas da dança do ventre, trovadores, bobos, malabaristas, todas as classes sociais das três culturas – cristã, muçulmana e judaica – serão protagonistas.

Exposições de falcoaria, dromedários, passeios de póneis, concertos de música medieval e recriações teatrais como “Cortejo Mourisco de Ibn Mahfuz”, “Juízo de Alá”, “Família de Mohamed Pão Duro Invade as Tabernas”, “A Pedra da Moura Encantada”, “Lavadeiras D’el Rei procuram Cavaleiros“, “Cortejo da vitória de D. Afonso III e D. Paio Peres Correia” ou “Cortejo das Tochas pela alma dos guerreiros” serão alguns dos momentos que podem ser vistos um pouco por todo o recinto.

O recinto que, de resto, estará bem definido por zonas: de um lado o acampamento militar de D. Paio Peres Correia, com uma exposição de máquinas de guerra, e por outro lado, o acampamento militar mouro e harém de Ibn Mahfuz. Haverá ainda o Castelo dos Infantes e Petizes (área infantil com o carrossel), ruas e vielas de artesãos e mercadores, a Praça dos Artistas e o Pátio dos Casamentos Clandestinos e Alguns Acasalamentos.

Já nas Praças das Beberagens e do Sustento, a gastronomia, enquanto herança cultural, será outro dos atrativos desta recriação. Para além das ementas, aqui até mesmo os utensílios como pratos ou copos serão apresentados em materiais da época.

Os visitantes poderão também encarnar o espírito da Idade Média através do vestuário da época. Nesse sentido, será possível alugar fatos confecionados com os modelos e materiais de então.

As portas do “Salir do Tempo” abrem diariamente às 19h00. O preço das entradas é de 3 euros (bilhete diário) e 5 euros (bilhete festival).