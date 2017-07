Sagres é cada vez mais um paraíso para a observação de aves

Connect on Linked in

São cada vez mais os turistas e investigadores de ornitologia de todo o mundo que procuram Sagres para observar aves. Para aproveitar este filão, a autarquia de Vila do Bispo, a Almargem e a SPEA promovem todos os anos o Festival de Observação de Aves e Atividades de Natureza de Sagres, que não tem parado de arrecadar prémios. Depois de vencer o “Município do Ano Portugal 2015” e o “Prémio Sustentabilidade 2015-2016”, o evento foi agora distinguido com uma menção de mérito no concurso “Melhores Municípios para Viver”

No âmbito do concurso “Melhores Municípios para Viver”, organizado pelo Instituto de Tecnologia Comportamental (INTEC) da Universidade de Lisboa, o município de Vila do Bispo foi distinguido com uma menção de mérito, na área economia/turismo, com o projeto “Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza de Sagres”.

A cerimónia de entrega dos prémios decorreu na semana passada, na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, sendo o galardão entregue ao presidente da autarquia, Adelino Soares, que, na ocasião, fez a apresentação pública do projeto.

“Trata-se de um festival integrável no turismo de natureza e com excecional potencial na região de Sagres, reconhecida pelo facto de apresentar valores naturais e condições no terreno que podem competir com vantagem face a outros destinos semelhantes, como é o caso de Espanha”, sustentaram os responsáveis, frisando que Portugal dispõe de inúmeros locais com interesse para a prática da observação de aves. Porém – continuam – “existem algumas regiões privilegiadas a este nível, por exemplo o Algarve e, concretamente, a região de Sagres”…

NC|JA