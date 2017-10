Sabe que pode votar mesmo sem documentos?

Connect on Linked in

As urnas das eleições autárquicas estarão abertas até às 19h00 deste domingo. O Jornal do Algarve explica-lhe como pode votar, como saber o seu número de eleitor e o seu o local de voto e, até, como pode votar se não tiver documentos.

Como posso saber o meu número de eleitor?

Pode obter essa informação, mesmo no dia da eleição:

– Na Internet (www.recenseamento.mai.gov.pt)

– Através de SMS (gratuito) para 3838, com a mensagem “RE (espaço) número de CC/BI (espaço) data de nascimento=aaaammdd”. Ex: “RE 7424071 19820803”;

– Na junta de freguesia do seu local de residência.

Como saber o seu local de voto?

Pela consulta do edital afixado na junta de freguesia e na câmara municipal. Os editais indicam também os números de eleitor dos cidadãos que devem votar em cada secção.

Pode, ainda, conhecer o local de voto através do sítio da CNE, na página de entrada, selecionando “ONDE VOTO?”: deve inserir o concelho ou freguesia onde está recenseado e obtém o local exato (rua ou edifício) e a secção onde vota.

Também é possível através do envio de SMS (gratuito) para 3838, com a mensagem “RE (espaço) número de CC/BI (espaço) data de nascimento=aaaammdd”. Ex: “RE 7424071 19820803”.

Em que horário pode votar?

Entre as 08h00 e as 19h00. Depois desta hora, só podem votar os eleitores que se encontrem dentro da assembleia de voto.

Quais os documentos necessários para votar?

Deve ser portador do CC/BI ou de qualquer outro documento oficial que contenha a sua fotografia atualizada (Passaporte ou Carta de Condução, etc.).

Tem ainda de conhecer o seu número de eleitor e é recomendável que, se os tiver, leve algum destes documentos: cartão de eleitor, a certidão de eleitor, a ficha de eleitor ou uma impressão da consulta ao sítio do Ministério da Administração Interna (www.recenseamento.mai.gov.pt).

Como pode votar quem não tiver documentos?

Pode votar desde que a sua identidade seja reconhecida unanimemente pela mesa ou por dois eleitores devidamente identificados e saiba qual o seu número de eleitor.