Sabe porque é que o Dia de Ano Novo é celebrado a 1 de janeiro?

Muita festa, regada com espumante, e grandes espetáculos de fogo de artifício quando o relógio indica que o dia 31 de dezembro, e consequentemente o ano velho, chegou ao fim e vai começar um novo ano. É assim na maioria dos países do mundo. Mas sabe porque é que o novo ano começa a 01 de janeiro? A culpa foi, antes de mais, do imperador romano Júlio César e, mais tarde, do papa Gregório XIII.

Tradicionalmente, o calendário romano começava no primeiro dia do mês de março. Porém, no ano 47 a.C., Júlio César decidiu modificar o início do ano para o mês de janeiro para coincidir com a data em que os cônsules de Roma tomavam posse. A partir daí, o primeiro dia e o primeiro mês do ano passaram a ser dedicados a Jano, deus das “entradas”, dos “começos” e dos “finais”, que tinha duas caras, uma que olhava em frente e outra que olhava para trás.

O chamado calendário juliano sofreu algumas modificações nos anos seguintes, até que o papa Gregório XIII, em 1582, estabeleceu o, posteriormente denominado, calendário gregoriano. Este teve por objetivos, entre outros, adequar o ano civil ao ano litúrgico e também ano trópico (ano das estações ou ano solar), mas o dia 1 de janeiro continuou a ser o primeiro dia do ano.

Portugal, Espanha e Itália foram os primeiros países a adotar o calendário gregoriano. Mas, por exemplo, os britânicos, e as suas colónias, só o fizeram em 1752. Depois da Europa, este calendário foi-se estendendo a diversos territórios do mundo. Primeiro, imposto, principalmente, por portugueses e espanhóis nos territórios que foram ocupando noutros continentes, e, posteriormente, pelos britânicos e outros povos europeus colonizadores. Aos poucos, outros países foram adotando este calendário e, atualmente, a maioria celebra a entrada do novo ano na noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro.

Porém, nem todos o fazem nesta altura. Os povos islâmicos celebram o Ano Novo no dia 1 de ‘muharram’, que não coincide com qualquer data específica do calendário gregoriano já que o seu calendário tem 354 dias (em vez de 365) e é lunar. Os judeus também seguem um calendário lunar, por isso a data também não corresponde a nenhuma do calendário gregoriano, e a sua celebração, denominada “rosh hashanah’ acontece entre os meses de setembro e outubro. O ano novo chinês também não coincide com qualquer data exata do calendário ocidental e é celebrado na segunda lua nova depois do solstício de inverno (21 de dezembro), ou seja, pode ser comemorado num dia entre 21 de janeiro e 18 de fevereiro.

Outros povos e religiões, um pouco por todo o mundo, também têm a sua própria celebração de ano novo noutras datas, embora alguns deles estajam integrados em países que adotaram o calendário gregoriano e que celebram a passagem de ano a 1 de janeiro.