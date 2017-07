S. Brás: Vinho convidado de honra da Feira da Serra até domingo

Connect on Linked in

Este ano há quatro dias de feira, mais um do que nas edições anteriores. David Carreira, Cuca Roseta, João Pedro Pais e Roberto Leal são os destaques em termos de animação musical

A passagem de três para quatro dias, com o vinho como convidado de honra, e a abertura de mais uma porta a norte do recinto são algumas das novidades da 26.ª edição da Feira da Serra de S. Brás de Alportel que começa esta quinta-feira e decorre até domingo.

Ao fim de 26 anos a promover o Algarve genuíno, a Feira da Serra de São Brás de Alportel prepara-se para voltar a surpreender os seus visitantes nos 15 espaços temáticos distribuídos pelos 20.000 metros quadrados do seu recinto, 100% acessível. “Em 2016, a Feira da Serra cresceu no espaço e em 2017 volta a crescer no tempo, com a passagem do programa habitual de três dias para quatro dias”, destaca o vereador Acácio Martins.

Trata-se de um certame que, de acordo com o presidente da Câmara de S. Brás, Vítor Guerreiro, continua a representar “um pilar estratégico para potenciar toda a economia são-brasense” que se prolonga “porque os produtores e os produtos do concelho continuam disponíveis durante todo o ano para quem procurar os produtos que conheceu e apreciou na Feira da Serra”.

Uma montra do “coração” do Algarve

Uma Praça do Município modernizada, com uma aposta nas novas tecnologias, o novo espaço dedicado aos operadores turísticos “ExpoTurismo São Brás”, a apresentação ao público do novo site turístico “Visit São Brás” e a apresentação oficial do vídeo promocional turístico do concelho, são “outras novidades que consubstanciam esta aposta num dos setores em forte crescimento no concelho”, destacou a Vereadora Marlene Guerreiro.

O turismo é o tema de excelência, mas o vinho terá um sítio específico e servirá de inspiração a todo o certame. Segundo o são-brasense Gilmar Brito, que é júri de concursos de vinhos nacionais e internacionais, o vinho “é das coisas mais interessantes de se estudar”. Este especialista observa que através uma garrafa de vinho é possível conhecer os tipos de castas mas também toda a história de uma região de qualquer ponto do mundo e descortinar pormenores sobre a forma como a vinha foi tratada e até o tipo de clima que se fez sentir no ano da vindima das uvas. Uma experiência que Gilmar Brito vai partilhar com o público no Sítio do Vinho, que conta com um programa diversificado de degustações e provas.

Música para todos os gostos

Coração da Feira da Serra, a Aldeia Serra reúne mais de uma centena de artesãos, produtores, numa diversificada oferta diferenciada de produtos e criações da região. David Carreira, Cuca Roseta, João Pedro Pais e Roberto Leal são os cabeça-de-cartaz do palco principal.

Assumindo-se como uma verdadeira “montra” do coração do Algarve e como um evento amigo da família “family friendly”, a Feira da Serra volta a apresentar uma diversificada oferta de animação infantil, um placo Sonoridades que junta gerações e muita animação no palco radical onde não vão faltar demonstrações de skate, artes marciais, cross fit, entre outras.

Organizar a feira custa 210 mil euros

A juventude são-brasense participa ativamente tanto no programa de voluntariado como no São Brás Fashion e no Espaço Terra onde estará a campeã nacional de ralis Inês Ponte Granja.No Sítio dos Curiosos muitas há atividades para os mais pequenos. Destaque ainda para a participação do Zoomarine com o Carro Educar. Os animais são motivo de interesse de miúdos e graúdos e têm como palco principal o Sítio dos Animais, mas o Picadeiro é outro dos pontos de interesse para quem aprecia a arte equestre.

Mais de duas mil pessoas participam na feira, o que levou o edil Vítor Guerreiro a sublinhar que “é a comunidade são-brasense que põe de pé todo o evento”. Esta edição contou com um investimento da autarquia de 210 mil euros, mais 45 mil euros do que o valor investido em 2016. Os bilhetes diários estão à venda por 3,50 euros, mas também é possível adquirir bilhetes para os quatro dias ou os bilhetes familiares por 10 euros.