S. Brás de Alportel: Casa do Artesão para valorizar a produção local

Connect on Linked in

São Brás de Alportel inaugurou a Casa do Artesão, a mais nova valência do Centro de Artes e Ofícios, criada com o objetivo de valorizar o artesanato e a produção local.

Instalada num espaço adjacente ao Centro de Artes e Ofícios, a Casa do Artesão está localizada no Centro Histórico de São Brás de Alportel, mais concretamente no Largo do Mercado, local popularmente recordado como “Barreira”, onde ainda ecoam as memórias de outros tempos quando ali se encontravam as gentes, se realizavam as mercas e se agitava a vida social da comunidade são-brasense, como recordou a vice-presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Marlene Guerreiro.

Uma homenagem a artesãos e mestres de ofícios, uma “espécie de Arca de Noé” dos saberes de experiência feitos, artes da terra e da serra, este novo espaço é também um compromisso como o futuro, representando a mais recente aposta do Município de São Brás de Alportel na preservação do seu património material e imaterial.

“É fundamental aliar à preservação da tradição a inovação, pela mão dos jovens são-brasenses, trazer para o presente e levar para o futuro estes saberes que são marca da nossa identidade e que podem contribuir para o desenvolvimento sustentável do nosso território.”, sublinhou o presidente da câmara municipal, Vitor Guerreiro.

Já a diretora regional da Cultural, Alexandra Gonçalves, deixou palavras de alento aos “guardiões” deste património material e imaterial e um apelo para que este projeto “seja vivido por todos”.

A Casa do Artesão vai ser dinamizada pelo município, em parceria com os artesãos e produtores de São Brás de Alportel que ali vão trabalhar ao vivo, realizar oficinas de artesanato, mostras de produtos e outras iniciativas na missão de preservar e promover os saberes ancestrais e artesanais algarvios.

A Casa do Artesão é mais uma ação integrada no Plano de Revitalização do Centro Histórico, que pretende criar um novo polo de interesse turístico no concelho.

Todos os artesãos e produtores locais interessados em participar neste projeto deverão contactar o município através de telefone (289 840 210) ou e-mail ([email protected]).