Rui Massena atua no centro cultural de Lagos

Na próxima sexta-feira, dia 3 de fevereiro, a partir das 21h30, sobe ao palco do auditório do Centro Cultural de Lagos o maestro Rui Massena, com um concerto de piano a solo. Este espetáculo de Rui Massena marca a reabertura do renovado auditório do Centro Cultural de Lagos.

Fevereiro será um mês recheado de iniciativas (como dança e música, stand up comedy e teatro) neste equipamento cultural, que sofreu obras de renovação destinadas a melhorar o conforto do público, e que reabriu este mês as suas portas, num ano especial em se assinala o 25º aniversário desde a sua inauguração.

Os bilhetes para o concerto de Rui Massena custam 10 euros.

