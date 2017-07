RTA e Albufeira querem mais turismo familiar e menos distúrbios

Connect on Linked in

Até ao final de agosto ainda devem chegar milhares de jovens ingleses e holandeses a Albufeira, mas desta vez os efetivos policiais da GNR já passaram de 30 para mais de 200 elementos. Segundo os presidentes da Região de Turismo do Algarve e da autarquia, os recentes distúrbios na capital do turismo não podem voltar a repetir-se. Além do reforço policial, defendem a aposta no turismo familiar em detrimento das promoções para grupos de jovens com pouco poder de compra e muita vontade de beber e arranjar sarilhos

As várias rixas e desacatos que ocorreram entre jovens ingleses alcoolizados no final de junho, na rua da Oura, em Albufeira, deixaram muito preocupados os presidentes da Câmara de Albufeira, Carlos Silva e Sousa, e da Região de Turismo do Algarve (RTA), Desidério Silva…

Nuno Couto | Jornal do Algarve