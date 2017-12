Roteiro: Festas de passagem de ano grátis e para todos os gostos

Connect on Linked in

O Algarve continua a ser um dos principais destinos para os portugueses que, de norte a sul, pretendem celebrar a passagem de ano com uma curta viagem. Para estes, e também para os turistas estrangeiros e para os residentes, não faltam propostas de festas, à borla, a maioria organizadas por câmaras municipais

DOMINGOS VIEGAS

Quase todos os municípios do litoral voltam a apostar em grandes festas de passagem de ano ao ar livre. Mas também há a possibilidade de celebrara a entrada no novo ano, numa festa similar, com entrada gratuita, no interior da região, como é o caso de Alcoutim. De Monte Gordo até Lagos, a dificuldade vai ser mesmo escolher entre tantas festas, que incluem espetáculos com Agir, Xutos & Pontapés, Íris, D.A.M.A, Tiago Bettencourt, The Gift, Edna Pimenta, entre muitos outros. O Jornal do Algarve deixa-lhe algumas propostas

Albufeira

Na noite da passagem de ano, a Praia dos Pescadores, em Albufeira, vai ser palco dos habituais concertos junto ao mar com nomes do panorama musical português da atualidade. Este ano, Albufeira prepara-se para brindar ao som de Agir e Xutos e Pontapés.

O cantor Agir vai inaugurar a festa, depois, à meia-noite, acontece o espetáculo pirotécnico que marcará a entrada em 2018, este ano com três pontos de lançamento. Além da Praia dos Pescadores e da Praia da Oura, também a Praia de Olhos de Água verá o areal iluminado pela sessão de fogo de artifício.

O último foguete vai anunciar o início do concerto dos Xutos e Pontapés, banda que dispensa apresentações e que irá levar, à Praia dos Pescadores, o ritmo do rock & roll português.

Após as doze badaladas, a Avenida Sá Carneio vai ser palco da Star Parade, um desfile de estrelas que este ano se inspira na banda Beatles e que será marcado por diversos momentos de animação nas ruas e nos estabelecimentos aderentes.

Alcoutim

À semelhança do que acontece em muitos municípios do Algarve, mas principalmente nos do litoral, Alcoutim, no interior da região, também voltará a celebrar a entrada do novo ano com uma festa ao ar livre e de entrada gratuita.

Os festejos acontecem no cais da vila, com o Guadiana como pano de fundo, e incluem animação musical com Chaparral Band, a partir das 22h30. À meia-noite haverá fogo de artifício no rio Guadiana. A organização é do Município de Alcoutim e da União de Freguesias de Alcoutim e Pereiro.

Armação de Pêra

Em Armação de Pêra, concelho de Silves, o espetáculo da festa de passagem de ano, na Praia dos Pescadores, estará a cago dos algarvios “5EX Band” que tem preparado um tributo ao guitarrista Zé Pedro, dos Xutos e Pontapés, falecido recentemente. A animação começa às 22h30, segue-se um espetáculo de 15 minutos de fogo de artifício, depois regressam os “5EX Band” seguidos do DJ Massivechild que animará o resto da noite.

Faro

Na capital algarvia, os festejos, com duas noites de animação musical, voltarão a ter o seu centro nevrálgico na Doca e Jardim Manuel Bívar. No sábado, dia 30, atua a banda farense Mopho (a partir das 22h30), seguida de um ‘set’ do DJ Ride (a partir da meia-noite).

Na noite mais aguardada do ano, domingo, 31, a animação começa com o concerto de Tiago Bettencourt (22h30), seguindo-se o já habitual espetáculo de fogo de artifício para celebrar a entrada no novo ano. A animação continuará ao longo da primeira madrugada de 2018 com a atuação do DJ Ride.

Lagoa

Numa altura em que cada vez mais concelhos apostam nas festas de passagem de ano ao ar livre, o município de Lagoa vai contra a corrente e organiza, pelo quarto ano consecutivo, aquele que está considerado o maior ‘réveillon’ ‘indoor’ do Algarve, denominado “Arade Music Fest”. Este evento (com entrada paga e só mediante reserva) tem como cenário o Centro de Congressos do Arade, na freguesia do Parchal, e inclui jantar de gala, ao som do Sexteto Son de Cuba, seguido de música dos anos 70 e 80, selecionadas pelo Dj Mark Guedes, reconhecido a nível nacional por ser o responsável do programa semanal “Flash Dance” da M80.

Lagos

O último dia do ano também promete muita animação a todos os que quiserem fazer a sua despedida de 2017 e a entrada em 2018 na cidade de Lagos. A animação vai estar concentrada no principal palco de animação da cidade, a Praça do Infante. A partir das 22h30, as verdadeiras estrelas são as canções dos D.A.M.A. e as suas histórias. Depois do espetáculo piromusical, que acontece à meia-noite, Lagos será animada pelos Meninos da Vadiagem, um coletivo de DJ’s que promete pôr a plateia a dançar, gritar e cantar durante todo o ‘set’.

Monchique

A vila de Monchique, na serra algarvia, volta a entrar no novo ano com novo circo. Mas, neste caso, os espetáculos acabam sempre antes da meia-noite e serão pagos (7 euros para adultos e 5 euros para crianças). Os Klaxon vão atuar no heliporto de Monchique diariamente, a partir de hoje e até à noite de domingo, dia 31, sempre a partir das 21h00, e na segunda-feira, dia 01 de janeiro, às 17h00.

Monte Gordo

As celebrações no concelho de Vila Real de Santo António estarão centradas na tenda gigante instalada na marginal da localidade turística de Monte Gordo, tal como tem acontecido nos últimos anos, com três noite de atuações musicais e com a banda algarvia Íris como cabeça de cartaz.

A festa começa esta sexta-feira (22h00) com as bandas Jorge & Os Queridos e Allmariados e o DJ Bruno Lourenço. Sábado, também a partir das 22h00, acontece mais um festival de bandas portuguesas, sendo esperados em palco os projetos Major Almeida, No Relation e Uns & Outros. O serão continua ao som de Gemma e Flip D’Palm.

No último dia de 2017, a boa disposição abre com os ritmos do Duo Reflexo, que conduzirá o público até à meia-noite, altura em que o céu da praia de Monte Gordo será iluminado com um espetáculo de fogo de artifício. A noite segue com a aguardada atuação da banda algarvia Íris. As primeiras horas do novo ano serão ainda preenchidas com música de dança, que ficará aos comandos de Nuno Dourado e DJ Vera.

Além de Monte Gordo, a noite de São Silvestre será também assinalada na sede de concelho, Vila Real de Santo António, entre as 22h30 e a 01h00, com a animação de baile de Zé Aníbal na Praça Marquês de Pombal.

Olhão

Quem optar por celebrar a entrada no novo ano em Olhão terá festa no Jardim do Pescador Olhanense. A noite da passagem de ano contará com as atuações de Mariana Barnabé, Rafael Sousa e Duo Improviso. À meia-noite haverá espetáculo de fogo de artifício para comemorar a entrada em 2018.

Portimão

A despedida de 2017 e a saudação ao novo ano vai ser assinalada em Portimão com duas noites de música e animação. A festa começa no sábado, dia 30, com a atuação da banda portuguesa The Gift, na zona ribeirinha, junto à antiga lota, a partir das 22h00.

No domingo, dia 31, a despedida a 2017 começa às 21h00, no mesmo local, ao som de diversos ritmos da música brasileira, com a artista Edna Pimenta e a Banda Pimenta de Cheiro, e ainda o grupo de baile Som Laranja e o Dj Maxman, que irão animar esta zona até às 03h00. Também no dia 31 de dezembro, quando soarem as badaladas da meia-noite, os céus serão iluminados a partir da Praia da Rocha, na zona ribeirinha de Portimão e na zona ribeirinha de Alvor pelo habitual fogo de artifício.

Quarteira

Na cidade de Quarteira, concelho de Loulé, a passagem de ano vai ser feita ao som das músicas da década de 1980, com a Festa M80, e dos artistas da terra, com o novo projeto musical liderado por Dino D’Santiago.

O cantor quarteirense de raízes cabo-verdianas estará no palco da Praça do Mar, a partir das 22h30, com outros músicos da terra (Carol Vieira, Sara Lawrence, Bertílio Santos e Colton Benjamin) e um convidado vindo de Lisboa: Bruno Fernandes. O repertório que irão apresentar pretende fazer uma viagem pelos temas marcantes da música nacional, dos primórdios da pop-rock portuguesa, por exemplo os temas iniciais de Rui Veloso, até às sonoridades mais atuais, como é o caso de Vírgul.

Como é tradição, à meia-noite haverá um espetáculo de fogo de artifício, que irá iluminar o céu de Quarteira, e um brinde coletivo a 2018, com champanhe e as tradicionais doze passas.

Já em 2018, e pela madrugada dentro, a Festa M80 vai animar uma noite que será de verdadeiras recordações desta década de ouro da música. Os DJ António Coimbra e Litos Diaz, da Rádio M80, irão animar Quarteira com temas inesquecíveis que continuam a marcar a memória de quem viveu uma das épocas de maior criação musical.

Tavira

Em Tavira, a festa de passagem de ano faz-se na Praça da Repíublica. A banda HI-FI sobe ao palco às 22h00 para uma atuação que será interrompida à meia-noite quando começar o espetáculo piromusical com dez minutos de duração. Os HI-FI regressam depois para mais duas horas de música, seguindo-se, às 02h00 da madrugada, o ‘set’ com os DJ’s Flip D’Palm e Gemma.