Rotary promove “conversas sobre turismo” com Vítor Neto

Há anos que Vítor Neto vem repetindo que o turismo algarvio dá um excecional contributo para a economia nacional, mas que os governos não lhe dão a devida importância. O empresário algarvio é o convidado do Rotary Clube da Praia da Rocha para refletir sobre o motor da economia regional, um setor que tem “empurrado” – e muito – a economia portuguesa

O Rotary Clube da Praia da Rocha convidou Vítor Neto para proferir uma palestra subordinada ao tema “Conversas sobre Turismo”, na próxima terça-feira (15), a partir das 20h30, no hotel Júpiter, situado na Praia da Rocha, em Portimão.

Vítor Neto é atualmente uma das figuras que mais se destaca dentro do setor do turismo em Portugal. Conhecido pelas suas fortes opiniões, muitas vezes contra a corrente, Vítor Neto foi secretário de Estado do Turismo, no governo de António Guterres, durante cinco anos (1997-2002).

Atualmente, Vítor Neto é o gestor do grupo empresarial Teófilo Fontainhas Neto, desempenhando também funções de dirigente empresarial (presidente da Associação Empresarial do Algarve – NERA, vice-presidente da Associação Industrial Portuguesa – AIP e membro da direção da CIP-CEP – Confederação Empresarial de Portugal), sendo ainda presidente do conselho geral da Universidade do Algarve, desde julho de 2017.

Há anos que o empresário algarvio vem repetindo que o turismo algarvio dá um excecional contributo para a economia nacional, mas que “os governos não dão a devida importância” a esse facto…

