Rota do Petisco volta às terras do Arade em setembro

Connect on Linked in

Depois de visitar as Terras do Infante (Aljezur, Vila do Bispo e Lagos) e de uma temporada por Terras da Ria (Faro e Olhão), a Rota do Petisco regressa às suas origens a 8 de setembro.

Assim, até 15 de outubro, Portimão, Lagoa, Silves e Monchique acolhem mais uma edição deste evento que há sete anos anima o paladar das gentes do Algarve, e não só.

Este ano, serão mais de 160 os restaurantes e pastelarias que brindarão os petiscadores com menus especiais a preços irresistíveis: três euros o menu ‘petisco e bebida’ e dois euros o menu ‘doce e bebida’ – mediante a apresentação do passaporte da rota. Este poderá ser adquirido nos estabelecimentos participantes e nos postos de informação do evento.

A cozinha de autor também marca presença naquela que é a grande novidade da edição deste ano, a Rota dos Chefs. Sete chefes foram convidados a apresentar as suas criações inspiradas nas tradições e produtos da terra.

A Rota do Petisco – Terras do Arade é uma iniciativa da associação Teia D’Impulsos com o apoio e parceria de várias entidades públicas e privadas.

JA