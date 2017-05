Rota do Petisco 2017 arranca em Lagos, Aljezur e Vila do Bispo

Connect on Linked in

De 5 de maio a 11 de junho, a Rota do Petisco transforma os concelhos de Lagos, Aljezur e agora também Vila do Bispo nas capitais do petisco, com um vasto cardápio de propostas de fazer crescer água na boca.

Na sua sétima edição, a Rota do Petisco arranca com as Terras do Infante, contando com a participação de 75 estabelecimentos de restauração e 11 estabelecimentos comerciais.

O lançamento da Rota do Petisco 2017 será marcado pela festa de apresentação da Rota do Petisco Terras do Infante, que terá lugar esta quinta-feira, dia 4 de maio, às 20h30, no Centro Cultural de Lagos.

O modelo de funcionamento da Rota do Petisco mantém-se. Os estabelecimentos aderentes apresentam a sua ementa da rota, na modalidade de “Petisco” (prato+bebida) com o preço unitário de três euros, e, na modalidade “Doce Regional” no valor de dois euros…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DO DIA 4 DE MAIO)

NC|JA