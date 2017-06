Rock português toma conta de Messines

Connect on Linked in

A mítica banda de punk português Mata Ratos é a cabeça de cartaz da primeira edição do “Mess Fest 2017”, um festival de rock inovador que terá lugar em São Bartolomeu de Messines (concelho de Silves), no anfiteatro da junta de freguesia, no próximo dia 24 de junho, a partir das 15h30.

Os Mata Ratos completam este ano 35 anos de carreira. O cartaz apresenta mais sete bandas de rock, todas com elementos do distrito de Faro, sendo essa uma preocupação da organização, que está a cargo da associação cultural ‘Uuivuh’, em parceria com a junta de freguesia de Messines.

O festival contará também com Correia, banda onde militam os irmãos Poli e Mike (Sam Alone/Men Eater), que prometem um concerto intenso de puro rock’n’roll.

As propostas musicais continuam com os My Master The Sun, Prayers of Sanity, Villain Outbreak, Fuzz Buzz, Cloudleaf e Anarchy Machine.

As portas do evento abrem às 14h30 e os concertos terminam à 01h00. O bilhete custa 10 euros.

NC|JA