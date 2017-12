Rock e gospel no Natal de Loulé

Connect on Linked in

As noites das sextas-feiras que antecedem o Natal vão ter mais animação em Loulé. Para além da “Aldeia dos Sonhos”, a autarquia promove dois espetáculos musicais que têm por objetivo dinamizar o comércio tradicional quando muitas são as pessoas que aproveitam para fazer as últimas compras de Natal.

Já está sexta-feira, 15 de dezembro, pelas 21h00, o Largo D. Afonso III recebe o “Rock n’Roll Christmas Show” com o grupo Up This River. Marc Policarpo, Gabriel Costa, Luís Caracinha e Ruben Azevedo juntam-se no projeto Up This River para levar a palco temas emblemáticos das décadas de 60 e 70. Numa abordagem revivalista, mas com traços e sonoridades contemporâneas, a banda convida-nos a uma viagem até à nascente de algumas dos estilos que ainda hoje caracterizam a música internacional.

Do rock à pop, passando pelo R&B, pelo funk e folk norte-americano, o concerto dos Up This River caracteriza-se pela ritmo contagiante e pela necessidade de “bater o pé” ao longo do repertório, entoar algumas canções ou até mesmo, para os mais aventurados, dar um passinho de dança… Mas desta vez sob a temática natalícia!

Já no dia 22 de dezembro, a partir das 21h00, o Largo D. Afonso III é palco de uma atuação de um dos mais importantes grupos de gospel do País: Saint Dominicʼs Gospel Choir.

Foi fundado a 7 de outubro de 2002, pelo maestro João Castro. Ao longo deste percurso tem participado em diversos programas televisivos, galas, grandes eventos, inaugurações, aniversários e concertos de grandes artistas portugueses e já fizeram centenas de concertos e milhares de quilómetros. Têm um CD editado mas do que gostam mesmo é de pôr o público a cantar e a bater palmas à boa maneira do gospel, um estilo musical que ganha ainda maior relevância na época natalícia.

Os dois espetáculos são de entrada livre. Refira-se que nestas duas noites a “Aldeia dos Sonhos” vai ter as portas abertas até às 23h00.