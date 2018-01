“Robotizándonos”

Todavía están frescos en mi memoria los tiempos en que luego de llegar de la escuela y hacer los deberes todos corríamos a encontrarnos en el parque mas cercano a casa, o en los bajos del piso donde vivíamos. Cada cual como quería o podía , unos en shorts y descalzos otros con improvisados disfraces de héroes del momento o quizás con el propio uniforme escolar; a ninguno le interesaba ni conocía las palabras, diferencia, marcas, computación, internet, y mucho menos silicona y botox. Llevábamamos a esa importante e ingenua cita lo que podíamos, una pelota, un cochecito, un avión o nada pues en realidad era nuestra presencia lo más importante y lo único que hacia falta era estar dispuestos a correr, gritar, dar saltos, jugar y compartirlo todo.

De esta sencilla manera se conocían y hacían los primeros amigos que por tener edades similares luego coincidían en las escuelas, institutos, universidades y la propia vida. En esos encuentros y juegos de barrios coincidíamos todos, hembras, varones, niños de otras razas y credos. Esto era lo importante para nosotros, el tiempo y la cercanía se encargaba de que fuera lo esencial lo que nos uniera. Crecíamos juntos y en el camino cada cual que se presentaba naturalmente como era, ya era tanto el aprecio que todo nos parecía normal y lo aceptábamos y comprendíamos con tranquilidad absoluta.

Muchas veces eran los prejuiciados padres quienes con sus comentarios nos hacían notar aquello que por el cariño que sentíamos no habíamos visto, pero ya era tarde, nada podía poner una barrera entre nosotros. Al aparecer las primeras luces de la adolescencia en aquellos propios grupos surgía de forma natural los primeros vestigios del amor, el sentimiento puro e ingenuo, aquel que no media intereses de ningún tipo, ni criterios de familias o sociedad, ese que te deslumbra cuando descubres la mirada tierna que te hipnotiza y paraliza un instante para descubrir tras ella esa persona que hasta ayer era tu amiguita de los apacibles encuentros infantiles. Como a todos, primero nos atraparon las miradas, luego la compañía y los roces, los detalles, las simples palabras que ahora suenan distintas. Así con el tiempo y apoyados por una revolución de hormonas que desde adentro empujan mas que una central nuclear dan pasos a las caricias, los besos y el nuevo amor que florece. Entonces todo será mas lindo, tendrá mas brillo, cobrará sentido y surgirán los poemas, las flores y las canciones, te atreverás incluso a filosofar sobre la vida cuando aun comienzas a vivirla; así crecimos y llegamos a la adultez.

La gran mayoría nos hicimos profesionales, nos casamos, creamos una familia, hijos, nietos y damos por hecho que como cualquier cuento infantil que nuestro final pudiera decir ” fueron muy felices” aunque para todos no fuera así. Como veis para casi todos de nuestra generación fue parecida la historia y si revisas el texto se darán cuenta que para hacer plenos y felices no nos hizo falta acudir a términos tales como, “te pasaré por WhatsApp mi perfil para que me conozcas” o “entre en una pagina para buscar parejas”, tampoco pensarás, “no salgo a jugar a la calle porque es muy peligroso” o “no juego con los niños de mi piso porque todos son rumanos o senegaleses” mucho menos “no juego en la calle porque me doy un golpe” o “no llevo mis juguetes nuevos al porque porque me los rompen”.

En nuestro tiempo todo era muy natural, nadie pensaba en ponerse implantes de silicona en glúteos y senos, las que los tenían naturales se los celebramos diciendo, “al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga”; las que no tenían estas dotes siempre les descubríamos otros como su pelo, sus ojos, etc y las menos favorecidas siempre eran salvadas con aquello de “es fea, pero muy simpática” o “todo lo que tiene de fea lo tiene de inteligente”; en fin no era necesario agredirse físicamente para encontrar su media naranja.

Es una lástima que se entienda como “avances” lo que en realidad es un “retroceso en lo social”, la modernidad nos ha llevado ha robotizar al ser humano. Poco a poco decimos adiós y hacemos ver como antiguo y ridículo lo que en todo tiempo anterior conocimos como valores esenciales y familiares de los seres humanos, para dar paso a una vida moderna donde se impone la frialdad del individuo, estimula el yoismo, la soledad, el desprecio, el alejamiento entre personas y el no asumir compromisos ni sociales, ni personales. Se nos impone pensar solo en los que nos embuten, se les da mas valor a la masturbación y la utilización de juguetes sexuales, o vivir y gastar nuestros segundos, minutos, horas y días viviendo nuestras vidas a través de personajes de películas , telenovelas y series frente a un televisor, computador o cualquier otro artefacto, comiendo palomitas de maíz y pasándole la mano a un peluche o aun gato. Todo ello antes de relacionarnos con un ser humano, conocerlo y arriesgarnos a hacer una vida normal y crear una familia. Sencillamente para no asumir un compromiso o la responsabilidad que esto conlleva; el simple hecho de hoy mencionarle la palabra familia a un joven solo le traería a la mente palabras como pudor, miedo, desconfianza, incertidumbre, “compromiso” y desgraciadamente la sociedad actual y sus gobiernos se han olvidado de su vital importancia no haciendo nada para promoverlas o fortalecerlas.

Quieren hacernos pensar que cumplimos con nuestro compromiso social y humano cuando ayudamos a una ONG comprando una caja de leche o pasando SMS, cuando no sabemos ni nos preocupamos por el vecino que a lo mejor no come hace 2 días y quizás se este muriendo de frío pues no tiene como pagar la calefacción, nos prefieren así tal como nos tienen, comiéndonos el coco, Robotizándonos cada día mas, enseñándonos a comer chatarras, esclavizandonos a consumos sin sentidos, haciéndonos creer que la anorexia es bella y que el Unisex es futuro, que los límites no son necesarios y confundiendo con todo propósito “libertad con libertinaje”

Nadie se ha puesto a pensar que los que están detrás de el interés de robotizar y esclavizar nuestra mente son personas que crecieron corriendo en esos parques y con todas las libertades que hoy carecemos y nos las presentan como anticuadas y ridículas. “Señores llenen los parques, acéptense como sois, alaben en publico la belleza humana, regalen una flor y dediquen un poema “ABAJO LA SILICONA, LA SOLEDAD Y LA ROBOTIZACION Y QUE VIVA EL AMOR EN SU ESTADO PURO AUNQUE DIGAN QUE SUENA ANTICUADO”.

Erasmo Lopéz

*Master em Ciencias