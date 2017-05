Rita Guerra traz 30 anos de canções a Albufeira

Connect on Linked in

Rita Guerra vem a Albufeira apresentar “No Meu Canto”, o seu último trabalho que reúne temas em dueto com os mais conceituados artistas, desde Michael Bolton a Ronan Keating, Beto ou Paulo de Carvalho. No próximo dia 6 de maio, pelas 21h30, Rita sobe ao palco do auditório municipal para interpretar as canções mais emblemáticas dos seus 30 anos de carreira.

Começou a cantar aos 16 anos e gravou o primeiro disco aos 23. Foi cantora residente no casino do Estoril durante mais de duas décadas, representou Portugal na Eurovisão, ofereceu a voz a algumas das mais bonitas canções portuguesas da Disney, gravou com as maiores vozes nacionais e com alguns dos seus maiores ídolos, gravou centenas de canções, colecionou primeiros lugares no top e discos de platina.

Em 2015, 32 anos passados desde que cantou profissionalmente pela primeira vez, Rita Guerra resolve fazer um resumo de carreira e edita “No Meu Canto – O melhor de Rita Guerra”. O disco que reúne 19 canções, entre as quais os duetos com Michael Bolton, Ronan Keating, Beto ou Paulo de Carvalho, serve de base à tour “30 Anos”.

Com uma formação em trio – Rita Guerra (piano e voz) Marco Reis (guitarras) e Gonçalo Santus (bateria e percussão) – o concerto percorre em 90 minutos as histórias e as canções mais emblemáticas da carreira, daquela que é considerada uma das maiores intérpretes nacionais.

