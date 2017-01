Ricardo Gonçalves recandidata-se à presidência da JSD Quarteira

Connect on Linked in

Ricardo Proença Gonçalves, atual presidente da JSD Quarteira, vai recandidatar-se à liderança daquele núcleo residencial. As eleições vão realizar-se no próximo sábado, entre as 11h00 e as 13h00.

“Considero que os objetivos do mandato que agora termina foram cumpridos, sobretudo ao nível da comunicação, onde através de um estudo online realizado por nós, fomos ao encontro dos jovens, falando com estes para antecipar algumas questões e problemas e perceber igualmente as suas opiniões sobre as políticas de juventude mais adequadas para a freguesia”, refere o candidato à presidência da estrutura.

“Estivemos próximos dos centros de decisão política, contribuindo com propostas que fossem mais ao encontro da juventude quarteirense, sobretudo nas assembleias de freguesia, reuniões de executivo da junta aberta ao público e Conselho Municipal da Juventude de Loulé”, assinalou Ricardo Proença, na declaração enviada à comunicação social.

Emprego, assuntos sociais, cultura e criatividade, desporto e qualidade de vida, e por fim, associativismo e participação juvenil serão os temas principais para este mandato que irá coincidir com as eleições autárquicas de 2017.

“É necessário debater, de uma forma bastante aberta, quais as melhores soluções para os problemas da freguesia que afetam os mais jovens e para isso iremos apresentar um programa com propostas e ideias ao nível das políticas de juventude para as autárquicas deste ano, que possam ir ao encontro das reais necessidades dos jovens quarteirenses”, declarou.

A lista candidata à comissão política inclui ainda Érica Costa (vice-presidente), Mário Viegas (secretário-geral), Filipa Marques, Luana Calado, Iolanda Melo, Ana Antunes (vogais).

Para a Mesa do Plenário, a lista candidata é encabeçada por Miguel da Encarnação, Carlos Floro (vice-presidente) e Andréa Cravinho (secretário).