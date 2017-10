Revista: “Ol(h)á Florbela” regressa ao Algarve para subir ao palco em Portimão e Boliqueime

Connect on Linked in

A revista à portuguesa “Ol(h)á Florbela”, que já teve apresentações em Albufeira, Faro, Alte e Silves, regressa ao Algarve, remodelada e com novo elenco, com duas sessões: uma Portimão, esta sexta-feira, pelas 21h30 horas, no Teatro Boa Esperança, e outra em Boliqueime, no sábado, pelas 21h30, no Centro Social e Comunitário Vale Silves.

O elenco é liderado por Florbela Queiroz, que diverte a plateia como uma matreira alentejana, um tropa irreverente, entre outros “bonecos”, e inclui ainda a atriz Isabel Damatta, que recria a cantora Linda de Suza e interpreta um novo fado que o público rapidamente começa a cantar.

Integram ainda o elenco Marisa Carvalho, que faz, entre outros, o número sério da revista sobre os jovens licenciados que emigram do país, bem como Raquel Caneca, uma jovem repleta de qualidades enquanto cantora e atriz que diverte a plateia procurando o “pau de selfie”, e Gonçalo Brandão, que se estreia no teatro de revista e é um verdadeiro sucesso com o número da “ Super Pizza”, onde acaba ao colo dos espectadores.

Destaque também para um guarda roupa de luxo. Muitos dos figurinos são assinados por Carlos Mendonça, sendo esta também uma forma de todo o elenco lhe prestar homenagem. Isabel Damatta encenou esta revista e o maestro Carlos Dionísio voltou a revelar todo o seu talento na arte da música. Os textos são da autoria de Marisa Carvalho, Renato Pino e Flávio Gil, estando a produção a cargo de Ricardo Miguel e João Nuno Baptista.