Revista ‘Ol(h)á Florbela’ chega a Vila do Bispo no sábado

‘Ol(h)á Florbela’ é uma revista à portuguesa que tem percorrido o país e chega a Vila do Bispo no próximo sábado, dia 22 de julho, pelas 22h00, para uma sessão no Centro Cultural, onde os “roubos em Tancos” e os “gémeos de Ronaldo” serão alguns dos momentos hilariantes da peça.

A conceituada atriz Florbela Queiroz interpreta uma matreira alentejana, um tropa irreverente que promete divertir o público do princípio ao fim do espetáculo. A peça conta ainda com um elenco de luxo, com a atriz Vera Mónica, que recria a cantora Linda de Suza e interpreta dois novos fados. Integram ainda o elenco Marisa Carvalho, que faz, entre outros, o número sério da revista sobre os jovens licenciados que emigram do país. Raquel Caneca, uma jovem cantora e atriz, diverte a plateia procurando o “pau de selfie” e, finalmente, Gonçalo Brandão, que se estreia no teatro de revista e é um sucesso com o número da “Super Pizza”, onde acaba ao colo dos espetadores.

Com encenação de Isabel Damatta, os textos são da autoria de Marisa Carvalho, Renato Pino e Flávio Gil, estando a produção a cargo de Ricardo Miguel e João Nuno Baptista.

Destaque ainda para o guarda-roupa de luxo, onde muitos dos figurinos são assinados por Carlos Mendonça.

Os bilhetes têm um preço de 10 euros.

