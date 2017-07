Resultados confirmam: turismo algarvio está em alta!

Connect on Linked in

Em junho de 2017, as unidades de alojamento do Algarve voltaram a registar ocupações ao nível das mais altas desde que se iniciaram os registos da Associação de Hotelaria e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), em 1996.

A taxa de ocupação global média/quarto foi semelhante à registada no ano anterior, tendo atingido os 81,8 por cento (81,9% em junho de 2016).

Segundo os dados provisórios da AHETA, os mercados que apresentaram as maiores variações foram o alemão (+12,2%), pela positiva, e o português (-26,2%), pela negativa.

Já o volume de vendas aumentou 4,2% durante o mês, sendo que, em termos acumulados, desde o início do ano, “a taxa de ocupação quarto regista uma subida de 4,0%”.

Por zonas geográficas, as maiores subidas ocorreram nas zonas de Tavira (+6,8%), Lagos/Sagres (+4,4%) e Monte Gordo/VRSA (+3,3%). As principais descidas verificaram-se em Vilamoura/Quarteira/Quinta do Lago (-7,7%) e Carvoeiro/Armação de Pêra (-4,1%). Albufeira, a principal zona turística do Algarve, não registou variações face ao ano anterior…

NC|JA