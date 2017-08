Restauração do castelo de Paderne avança sete anos depois

Connect on Linked in

O castelo de Paderne, situado a cerca de dois quilómetros da sede desta freguesia do concelho de Albufeira, tem oito séculos de história. Foi construído na segunda metade do século XII, em plena época Almóada (seita político-religiosa que apareceu nos finais do século XII entre os muçulmanos do norte de África), e defendia não só a antiga povoação de Paderne, como também controlava uma importante passagem entre o barrocal e o litoral algarvio.

A primitiva povoação e o seu castelo entraram em decadência acelerada com o sismo de 1755, que destruiu quase por completo a velha fortaleza. Em 1858, a ermida já se encontrava em ruína e desativada do culto, pois nesse mesmo ano, com a justificação de que estava abandonada, o Livro de Atas da Junta da Paróquia regista a deliberação de que as telhas e as madeiras se retirassem em benefício da igreja matriz, na moderna povoação de Paderne, e da Ermida de Nossa Senhora Pé da Cruz, esta localizada à saída da aldeia.

Só em 1997 é que o castelo foi comprado pelo Instituto Português do Património Arquitetónico, já a necessitar urgentemente de obras.

A boa notícia surgiu na semana passada, com a assinatura do contrato de adjudicação da “conservação e restauro dos módulos de taipa almóada do castelo de Paderne – torre Albarrã”.

Este projeto esteve em carteira para execução desde 2010, mas esteve bloqueado este tempo todo “por falta de financiamento de investimento”…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 3 DE AGOSTO)

NC|JA