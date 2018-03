Requalificação da ligação São Brás/Via do Infante custará 230 mil euros e terá seis meses de obras

Connect on Linked in

A requalificação da EN2, no troço entre a Via do Infante (A22) e São Brás de Alportel, cujo concurso público foi lançado pelo Governo na passada quarta-feira, vai custar 230 mil euros e os trabalhos terão a duração de seis meses.

O projeto visa a eliminação de algumas condicionantes. Inclui a criação de zonas de ultrapassagem e a reformulação do cruzamento de acesso ao Mercado Abastecedor da Região de Faro (MARF) que passará a ter uma rotunda.

Para a Câmara Municipal de São Brás de Alportel, trata-se de uma obra “prioritária” que “resulta das diligências efetuadas [por aquela câmara municipal] junto do Governo e das entidades competentes com vista à requalificação da EN2 e melhoria do acesso à Via do Infante (A22), de modo a melhorar condições de circulação e segurança rodoviária para quem circula naquele troço e tornar o município de São Brás de Alportel mais acessível e atrativo”.

A autarquia sublinha ainda que os objetivos deste projeto são “melhorar a qualidade de vida de residentes e atrair mais visitantes”.