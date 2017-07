Requalificação da fortaleza de Sagres concluída em 2018

Connect on Linked in

Com a abertura ao público, no próximo ano, do Centro Expositivo Multimédia dos Descobrimentos Portugueses, o Governo vai dar por concluído o projeto de requalificação e valorização do promontório de Sagres. O objetivo é proporcionar aos visitantes “uma experiência única” enquadrada pela história. A fortaleza recebeu no ano passado 335 mil visitantes, o que coloca este monumento algarvio no top dos mais visitados do país

O Governo anunciou na semana passada que o projeto de requalificação e valorização do promontório de Sagres vai ficar concluído no próximo ano.

Atualmente, ainda estão em curso as obras de requalificação do ‘corpo A’ da fortaleza de Sagres, para a instalação do Centro Expositivo Multimédia dos Descobrimentos Portugueses. “Estima-se que toda a execução física e financeira da empreitada em curso possa estar concluída em agosto de 2017, por forma a poder dar início às obras de instalação da museografia (ambientes, comunicação, montagem das peças), prevendo-se que o centro expositivo possa abrir ao público em 2018”, informa o Governo, em resposta ao grupo parlamentar do PCP.

No final de maio, o deputado Paulo Sá pediu esclarecimentos ao Ministério da Cultura, para saber quando será aberto ao público o Centro Expositivo Multimédia dos Descobrimentos Portugueses da fortaleza de Sagres. E também perguntou se o Governo tenciona reforçar o financiamento e os recursos humanos disponibilizados a este monumento nacional.

A resposta surgiu agora, com o Governo a garantir que o projeto de requalificação e valorização do promontório de Sagres ficará concluído em 2018, com a abertura ao público do Centro Expositivo Multimédia dos Descobrimentos Portugueses…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 20 DE JULHO)

NC|JA