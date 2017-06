Regressa o velho sonho do GP do Algarve em F1…

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

O Governo português terá pedido aos responsáveis do Autódromo Internacional do Algarve, inaugurado em 2008, no concelho de Portimão, para “aferirem das possibilidades de fazerem regressar a F1 ao país”.

O circuito e a região algarvia podem, assim, cumprir um velho sonho que nasceu logo no dia da inauguração, que é acolher a prova rainha dos desportos motorizados a nível mundial, a Fórmula 1.

A notícia é avançada pela “Autosport”, frisando que o processo negocial está numa “fase inicial”, mas que já aconteceram “conversas entre o circuito do Algarve e os novos donos da F1, a Liberty Media”. O JA tentou contactar os proprietários do autódromo algarvio, mas tal não foi possível até ao momento.

A publicação britânica explica que os responsáveis do circuito português acreditam reunir as condições para receber a Fórmula 1, quer pelo circuito quer pelas infraestruturas. Ainda assim, a “Autosport” realça a forte concorrência de outros países, assim como o regresso da França (após dez anos) ao calendário de 2018 com o circuito de Paul Ricard, assim como a Alemanha depois da ausência em 2017.

Para o próximo ano está previsto o aumento do calendário de 20 para 21 corridas, sendo que as intenções da organização são o de alargar ainda mais o número de grandes prémios a partir de 2019.

Refira-se que o Autódromo Internacional do Algarve já recebeu carros de Fórmula 1 para testes, nomeadamente de marcas como a Ferrari, McLaren, Toyota, Renault, Toro Rosso e Wiliams, em dezembro de 2008 e duas vezes em janeiro de 2009.

O GP de Portugal foi realizado pela última vez em 1996, no circuito do Estoril.

JA