Reforço policial não acompanha aumento da procura turística

Empresários, gestores hoteleiros e turísticos e forças policiais estiveram nas Jornadas de Turismo e Segurança, realizadas em Albufeira. A principal conclusão é a necessidade de deslocar mais efetivos para responder ao aumento da procura turística no Algarve. Uma das reivindicações passa pelo prolongamento do reforço policial de três para nove meses por ano

“O Algarve precisa de um efetivo que permita criar condições de segurança estáveis e duradouras ao longo de todo o ano, face à dependência económica da região da atividade turística.” Esta foi uma das principais conclusões das Jornadas de Turismo e Segurança, que decorreram há cerca de uma semana, em Albufeira.

Numa altura em que a segurança é, cada vez mais, o principal fator de decisão na escolha do destino de férias, a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), o Rotary Clube de Albufeira e a Universidade do Algarve organizaram este evento – “o maior sobre esta temática jamais realizado no Algarve” –, que contou com cerca de 200 participantes, entre empresários, gestores hoteleiros e turísticos e forças de segurança.

Entre as conclusões sobressai a necessidade de “uma maior aposta na fixação na região do número de efetivos adequados às reais necessidades turísticas, impostas pelo aumento da procura, designadamente no que se refere ao prolongamento da época de três para nove meses por ano”.

Recorde-se que, no verão de 2016, o reforço policial da GNR e da PSP foi o mais prolongado de sempre nas ruas do Algarve, mas, mesmo assim, estendeu-se apenas entre o mês de junho até meio de setembro…

