Redes para captura de meixão apreendidas no Guadiana

A Polícia Marítima de Vila Real de Santo António apreendeu duas artes de pescas ilegais, com 50 metros cada, destinadas à captura de meixão (enguia no estado larvar e também conhecida como enguia bebé) durante uma operação realizada esta quarta-feira no rio Guadiana, entre o Pomarão e Mértola.

“Nenhuma das redes continha pescado, pelo que se perspetiva que teriam sido colocadas recentemente na água”, explicou fonte da Capitania do Porto de Vila Real de Santo António.

A operação teve início às 6h00 da manhã, prolongou-se por 8 horas, envolveu sete agentes, duas viaturas todo-o-terreno e dois botes da Polícia Marítima, bem como dois elementos do quadro do Troço do Mar da Capitania do Porto de Vila Real de Santo António.